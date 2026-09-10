Wirbel um gute Notärzte und Kritik an Experten

Seltene, hochkomplexe Einsätze

Der ärztliche Direktor des Klinikums Scheibbs, Alexander Egger, selbst Notarzt und Bergretter: „Die Notfallmedizin hat sich zu einer hochkomplexen Disziplin entwickelt – diese Kompetenzen erlangt man nicht durch einen Kursabschluss, sondern durch langjährige klinische Tätigkeit. Gerade bei seltenen, hochkomplexen Einsätzen braucht es den bestausgebildeten Notarzt, eine optimale Behandlung vor Ort und den schnellstmöglichen Transport ins Klinikum.“ Auf Grund der zunehmenden Spezialisierung komme es im Gesundheitswesen zur Bündelung der Leistungen. So begründe sich laut Egger eine Reduktion der Notarztstützpunkte von 32 auf 21.