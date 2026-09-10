Wirbel um gute Notärzte und Kritik an Experten

Bestmögliche Versorgung von Patienten in Not: Das haben sich alle Parteien in Niederösterreich auf die Fahnen geheftet. Doch die Rezeptur dazu kann unterschiedlicher nicht sein. Ein ÖVP-Politker warnt nun vor „Verunsicherung“...
Die Diskussion um den Umbau der Notarztversorgung läuft weiter. „Die Rettungskette der Zukunft besteht nicht nur aus einem Punkt auf der Landkarte. Sie besteht aus schnellem Notruf, richtiger Einschätzung, gut ausgebildeten Einsatzkräften, moderner Telemedizin und dem Transport in jene Klinik, die für den Notfall die beste Versorgung bietet“, erklärt ÖVP-Gesundheitssprecher Franz Dinhobl zur Debatte um die im Gesundheitsplan 2040+ geplanten Umstrukturierungen.
Seltene, hochkomplexe Einsätze
Der ärztliche Direktor des Klinikums Scheibbs, Alexander Egger, selbst Notarzt und Bergretter: „Die Notfallmedizin hat sich zu einer hochkomplexen Disziplin entwickelt – diese Kompetenzen erlangt man nicht durch einen Kursabschluss, sondern durch langjährige klinische Tätigkeit. Gerade bei seltenen, hochkomplexen Einsätzen braucht es den bestausgebildeten Notarzt, eine optimale Behandlung vor Ort und den schnellstmöglichen Transport ins Klinikum.“ Auf Grund der zunehmenden Spezialisierung komme es im Gesundheitswesen zur Bündelung der Leistungen. So begründe sich laut Egger eine Reduktion der Notarztstützpunkte von 32 auf 21.
„Weg der Verunsicherung“
Kritik gab es indes von Dinhobl für den „Weg der Verunsicherung durch die SPÖ“. Teile der Fraktion um Sven Hergovich machen ja gegen die Schließungen mobil. Bei der Diskussion im Gesundheitsausschuss soll zuletzt ein von Hergovich gesetzter Experte für einige Wortmeldungen aber sogar von Ausschussvorsitzender Karin Scheele (ebenfalls SPÖ) zurechtgewiesen worden sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.