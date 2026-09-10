Land will Digitalisierung für alle bei Mobilität

Mit „IncluDiMi“ sollen digitale Mobilitätsangebote für nicht-digitale Nutzer zugänglicher gemacht werden. In erster Linie geht es um Fahrplan- oder Ticket-Apps sowie diverse Webseiten. Dabei sollen technologische Barrieren abgebaut und soziale Kompetenzen gestärkt werden. In neun alpinen Regionen werden dazu konkrete Lösungen erprobt: So sollen etwa digitale Mobilitätsangebote ausprobiert werden, Schulungsformate oder Ausbildungen in den Fokus rücken oder auch Ansprechpersonen in Gemeinden auserkoren werden.