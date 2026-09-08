Land Tirol will in die Energie-Unabhängigkeit

Die wichtigsten Ergebnisse wurden am Dienstag in der Liebburg präsentiert. Eines steht jedoch fest: Das Ziel, Tirol 2050 energieautonom zu machen, bleibt aufrecht. LH Anton Mattle hält das Vorhaben weiter für „ambitioniert, aber realistisch“. Um dies zu erreichen, gab es einige notwendige gesetzliche Anpassungen und neue Maßnahmen. So soll es eine Zunahme von 620 Prozent in Sachen Fotovoltaik geben, auch Umweltwärme soll um knapp 200 Prozent steigen. Eine Steigerung von 25 Prozent brauche es auch in der Wasserkraft.