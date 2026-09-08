Grazer Bürgermeisterin zahlt über 2000 Euro zurück

Erst kürzlich veröffentlichte das Grazer Kontrollamt einen Prüfbericht zum Umgang mit Verfügungsmitteln durch die Grazer Stadtpolitik. Für Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hat dieser nun Folgen: Sie muss rund 2180 Euro aus eigener Tasche zurückbezahlen. Grund dafür sind regelwidrige Bargeldauszahlungen: „Das wird so bestimmt nicht mehr vorkommen“, heißt es aus dem Büro der Stadtchefin.