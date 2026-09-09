Red Star Penzing und TWL Elektra weiter makellos!

Drei Spiele, drei Siege! Besser hätten Ostliga-Absteiger TWL Elektra und Red Star Penzing nicht in die neue Stadtliga-Saison starten können. Beide lachen mit neun Punkten von der Tabellenspitze. Nicht so rosig läuft es hingegen für die Vienna Amateure und Simmering – beide warten noch auf den ersten Punkt. Die Highlights der Runde gibt es im Video.