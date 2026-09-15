So isst Villach jetzt: Willkommen im 748

Hungry. Thirsty. Curious? Dann gibt es in Villach eine neue Adresse. SEVEN FOUR EIGHT bringt Social Dining, starke Drinks und entspannte Abende an einen Tisch. Ohne steife Menüfolgen und ohne Regeln, wie ein Dinner zu laufen hat. Dafür mit ziemlich viel Lust auf Genuss.
Wie beginnt ein guter Abend? Bei SEVEN FOUR EIGHT gibt es darauf keine richtige Antwort. Vielleicht mit einem Drink an der Bar. Vielleicht mit dem ersten Teller am Tisch. Vielleicht bleibt es bei einem schnellen Dinner – vielleicht wird daraus ein Abend, der deutlich länger dauert als geplant.
Genau so soll es sein. Denn 748 will kein Ort sein, an dem man einem vorgegebenen Ablauf folgt. Sondern einer, an dem sich der Abend entwickeln darf.
Teilen erlaubt. Selber essen auch.
Vorspeise, Hauptgang, Dessert? Kann man machen. Muss man hier aber nicht. Die Karte denkt stattdessen in Cold, Warm und Sweet. Bestellt wird, worauf man gerade Lust hat – und gerne auch noch ein Teller mehr.
Die Gerichte dürfen in die Mitte des Tisches, geteilt, probiert und weitergereicht werden. Wer seinen Lieblingsteller lieber für sich behält, darf das natürlich genauso.
Made to share. Or not.
SEVEN FOUR EIGHT bringt Social Dining nach Villach und verabschiedet sich dabei ganz bewusst von klassischen Regeln. Statt Vorspeise, Hauptgang und Dessert denkt die Karte in Cold, Warm und Sweet. Bestellt wird, worauf man Lust hat. Teller dürfen in die Mitte, Gerichte dürfen geteilt und probiert werden. Müssen sie aber nicht.
In der Küche geht es um Geschmack, gute Produkte und eine klare Handschrift. Eine Küche mit Herkunft, die Vertrautes aufgreift und mit Einflüssen entlang der Drau weiterdenkt. Unkompliziert, modern und gemacht für alle, die gerne noch einen Teller mehr bestellen.
Thirsty? Die Bar wartet schon.
Die Bar spielt bei SEVEN FOUR EIGHT keine Nebenrolle. Sie gehört genauso dazu wie der nächste Teller auf dem Tisch. Wein mit Charakter, Cocktails und Classics mit Twist sorgen dafür, dass man gerne noch ein bisschen bleibt.
Und plötzlich ist es später als gedacht
Die Teller werden geteilt, die Gläser wieder gefüllt, die Musik passt und die Gespräche werden ein bisschen lauter. Irgendwann geht es längst nicht mehr nur ums Essen.Genau dafür ist 748 da: für gutes Essen, gute Drinks und Abende, bei denen man nicht darüber nachdenkt, was als Nächstes kommt.
This is how Villach eats now.