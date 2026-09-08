Mit dem Skikaiser durch die Nockberge

Entlang der Strecken laden Hütten zur Einkehr. Ab 15 Uhr wird beim Ski- und Bikerestaurant „Zum Sepp“ bei der Kaiserburgbahn gemütlich weitergefeiert. Auch die Oktober-Party der Landjugend Bad Kleinkirchheim steht am Abend auf dem Programm.

Ein Wandertag mit Tradition

Wer also einmal mit dem „Skikaiser“ durch seine Kärntner Bergwelt wandern möchte, sollte sich den 17. Oktober 2026 vormerken.