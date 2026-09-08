Mit dem Skikaiser durch die Nockberge

Franz Klammer, Stephanie Venier und „Bergkrone“-Mann Hannes Wallner führen am 17. Oktober durch Bad Kleinkirchheim. Drei Routen stehen zur Wahl und mitwandern kann jeder.
Skikaiser, Weltmeisterin und Bergfex: Wenn am 17. Oktober in Bad Kleinkirchheim die Wanderschuhe geschnürt werden, ist die Promidichte am Berg ungewöhnlich hoch. Beim Franz-Klammer-Wandertag geht es gemeinsam mit derSkilegende, Weltmeisterin Stephanie Venier und „Bergkrone“-Journalist Hannes Wallner durch die Nockberge.
Los geht der Wandertag um 8 Uhr bei der Talstation der Kaiserburgbahn. Ab 8.30 Uhr geht es mit der Gondel hinauf zur Bergstation. Besitzer der Kärnten Card können die Bergfahrt kostenlos nutzen. Um 10 Uhr steht dort die Bergmesse mit Diakon Theo Srienz auf dem Programm. Danach wird es sportlich: Drei Wanderungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden führen zurück ins Tal.
Drei Gruppen, drei Gesichter
Die schwierigste, als Route 1 ausgewiesene Tour führt entlang der Weltcup-Abfahrt und wird von Franz Klammer persönlich begleitet. Die beiden anderen Gruppen sind leichter beziehungsweise mittelschwer unterwegs. Unterstützt werden die Wanderer von den Wanderführern des UNESCO-Biosphärenparks Kärntner Nockberge und den Johannitern.
Mit Stephanie Venier ist auch eine aktuelle Größe des alpinen Skisports dabei. Die Tirolerin wurde 2025 bei der Weltmeisterschaft in Saalbach Weltmeisterin.
Und dann ist da noch Hannes Wallner: Der Bergexperte und „Bergkrone“-Journalist kennt die Berge nicht nur aus beruflicher Perspektive. Beim Klammer-Wandertag übernimmt er gemeinsam mit Venier und Klammer eine der Wandergruppen.
Das Trio verspricht damit eine durchaus ungewöhnliche Mischung: Skilegende, Weltmeisterin und Bergjournalist – drei Menschen, die den Berg aus jeweils ganz unterschiedlichen Blickwinkeln kennen.
Vom Weltcuphang zum Herbstweg
Für Klammer ist Bad Kleinkirchheim ohnehin besonderer Boden. Hier liegen wichtige Stationen seiner Skikarriere. Beim Wandertag zeigt sich die bekannte Weltcup-Abfahrt allerdings einmal aus einer völlig anderen Perspektive: nicht im Rennanzug und mit Tempo, sondern mit Wanderschuhen und Zeit für Gespräche.
Genau das macht den Reiz der Veranstaltung aus. Es geht nicht darum, möglichst schnell im Tal zu sein. Die Teilnehmer sollen die herbstliche Landschaft genießen, gemeinsam unterwegs sein und dabei die eine oder andere Geschichte von den prominenten Begleitern mitnehmen.
Entlang der Strecken laden Hütten zur Einkehr. Ab 15 Uhr wird beim Ski- und Bikerestaurant „Zum Sepp“ bei der Kaiserburgbahn gemütlich weitergefeiert. Auch die Oktober-Party der Landjugend Bad Kleinkirchheim steht am Abend auf dem Programm.
Ein Wandertag mit Tradition
Wer also einmal mit dem „Skikaiser“ durch seine Kärntner Bergwelt wandern möchte, sollte sich den 17. Oktober 2026 vormerken.
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