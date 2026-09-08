Alles wackelt | Wo es gärt

Wo es gärt. Und wie reagiert Koalitionspartner SPÖ auf die ÖVP-Vorschläge? Nachdem sich Medienminister Andreas Babler rund um die viel kritisierte vorgezogene Neu-Bestellung der ORF-Spitze genauso nobel zurückgehalten hat, wie bei der Diskussion um den umstrittenen, von seiner Seite nominierten Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer, fährt man nun dem Koalitionspartner gleich ordentlich in die Parade. Dem ÖVP-Mediensprecher wird in einer höchst unfreundlichen Aussendung ausgerichtet, er könne sich ja beim ORF-Zukunftsforum in dieser Woche einbringen, wo er „einer von rund 200 eingeladenen Gästen“ sei. Also so zu verstehen: Unerheblich was er, der seine Vorstellungen nun „wenig überraschend“ über die Medien kommuniziere, „um sein Profil als neuer ÖVP-Generalsekretär zu schärfen“ und seine Partei zu sagen haben. Schließlich wirke, wie es aus Bablers Ecke gegenüber dem Koalitionspartner tönt, „der jetzige ÖVP-Vorschlag insgesamt noch recht unausgegoren“. Ja, da gärt es. Egal ob Wehrdienstverlängerung, Dürrehilfe, Klimagesetz oder jetzt ORF-Reform: ÖVP und SPÖ können nicht miteinander. Diese Regierung wackelt.