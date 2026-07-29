Sicher und gekonnt in die Pedale treten

Sicherheit wird groß geschrieben

So wurde etwa das Bremsen, Kurvenfahren und Ausweichen sowie das sichere Bewältigen unterschiedlicher Fahrsituationen trainiert. „Kinder lernen systematisch das Radfahren, gewinnen Sicherheit und werden gut auf die freiwillige Radfahrprüfung vorbereitet. Verkehrssicherheit darf nicht dem Zufall überlassen werden“, so Landesvize und Verkehrslandesrat Udo Landbauer. Für Radland-Geschäftsführerin Susanna Hauptmann zählt, dass jedes Kind entsprechend seinen Fähigkeiten gefördert wird.