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Radkids unterwegs

Sicher und gekonnt in die Pedale treten

Niederösterreich
29.07.2026 13:00
Ran an die Pedale: Bei der Radkids-Ferienwoche galt es praktische Erfahrungen zu sammeln.
Ran an die Pedale: Bei der Radkids-Ferienwoche galt es praktische Erfahrungen zu sammeln.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Bei den Radkids NÖ wurde in der Ferienwoche der Fokus auf praktische Erfahrungen gelegt. Das Motto lautete „Sicher Radfahren im Sommer“.

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Ordentlich in die Pedale getreten haben 750 Radkids in Paudorf im Bezirk Krems. Beim Ferienkurs unter dem Motto „Sicher Radfahren im Sommer“ trainierte der Nachwuchs zwischen acht und zwölf Jahren spielerisch seine Fähigkeiten auf dem Fahrrad.

Denn Verkehrssicherheit beginnt schon bei den Jüngsten: „Bei den Radkids NÖ können wir praxisnah vermitteln, worauf es beim sicheren Radfahren ankommt – vom Einschätzen von Gefahren bis zum richtigen Verhalten im Notfall“, erklärt Revierinspektorin Carina Lameraner.

Freude und Sicherheit stand bei den Radkids am Programm.
Freude und Sicherheit stand bei den Radkids am Programm.(Bild: Attila Molnar)
Sicherheit und Selbstvertrauen werden gestärkt, erklärt Susanna Hauptmann von Radland NÖ
Sicherheit und Selbstvertrauen werden gestärkt, erklärt Susanna Hauptmann von Radland NÖ(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)

Sicherheit wird groß geschrieben
So wurde etwa das Bremsen, Kurvenfahren und Ausweichen sowie das sichere Bewältigen unterschiedlicher Fahrsituationen trainiert. „Kinder lernen systematisch das Radfahren, gewinnen Sicherheit und werden gut auf die freiwillige Radfahrprüfung vorbereitet. Verkehrssicherheit darf nicht dem Zufall überlassen werden“, so Landesvize und Verkehrslandesrat Udo Landbauer. Für Radland-Geschäftsführerin Susanna Hauptmann zählt, dass jedes Kind entsprechend seinen Fähigkeiten gefördert wird.

Infos unter www.radkids-noe.at

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