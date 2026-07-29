Sicher und gekonnt in die Pedale treten

Bei den Radkids NÖ wurde in der Ferienwoche der Fokus auf praktische Erfahrungen gelegt. Das Motto lautete „Sicher Radfahren im Sommer“.
Ordentlich in die Pedale getreten haben 750 Radkids in Paudorf im Bezirk Krems. Beim Ferienkurs unter dem Motto „Sicher Radfahren im Sommer“ trainierte der Nachwuchs zwischen acht und zwölf Jahren spielerisch seine Fähigkeiten auf dem Fahrrad.
Denn Verkehrssicherheit beginnt schon bei den Jüngsten: „Bei den Radkids NÖ können wir praxisnah vermitteln, worauf es beim sicheren Radfahren ankommt – vom Einschätzen von Gefahren bis zum richtigen Verhalten im Notfall“, erklärt Revierinspektorin Carina Lameraner.
Sicherheit wird groß geschrieben
So wurde etwa das Bremsen, Kurvenfahren und Ausweichen sowie das sichere Bewältigen unterschiedlicher Fahrsituationen trainiert. „Kinder lernen systematisch das Radfahren, gewinnen Sicherheit und werden gut auf die freiwillige Radfahrprüfung vorbereitet. Verkehrssicherheit darf nicht dem Zufall überlassen werden“, so Landesvize und Verkehrslandesrat Udo Landbauer. Für Radland-Geschäftsführerin Susanna Hauptmann zählt, dass jedes Kind entsprechend seinen Fähigkeiten gefördert wird.
Infos unter www.radkids-noe.at
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