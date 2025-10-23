Wie das E-Bike den Kurtourismus verändert

Wenn der Puls hochschnellt

„Die Kurgäste merken sofort, wie gut es ihnen tut: Bewegung in der Natur, frische Luft, Freude am Entdecken – das ist Therapie ohne weiße Kittel“, so Manfred zur „Radkrone“. Dass dabei jeder selbst entscheidet, wie viel Unterstützung er vom Motor braucht, macht den Reiz aus. Manche fahren fast ohne Zusatzkraft, andere lassen sich die steileren Hügel erleichtern. Wichtig ist: Alle können mitmachen – vom sportlichen Biker bis zum Neuling. Die buckligen Hügel sind aber nicht nur für gemütliche Genuss-Fahrten mit dem E-Bike ideal – sie sind auch ein Geheimtipp für Mountainbiker.