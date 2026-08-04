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Neuer „Radlspielplatz“

Wenn Jump mit dem Bike auf weicher Matratze endet

Niederösterreich
04.08.2026 13:00
Drei Rampen, dahinter eine XXL-Matratze für gewagte Sprünge mit dem Bike.
Drei Rampen, dahinter eine XXL-Matratze für gewagte Sprünge mit dem Bike.(Bild: Krone KREATIV/Markus Frühmann)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Der Bikepark Wexl Trails in St. Corona am Wechsel ist um eine Attraktion reicher. Drei neue Rampen für gewagte Sprünge samt „Riesenmatratze“ für schmerzlose Stürze wurden jetzt eröffnet. 

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Die Wexl Trails in St. Corona am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, haben ihr Angebot um eine neue Attraktion erweitert. Der neue Freestyle Playground mit zwölf Meter breitem Airbag-Landing – einer Matratze, die Stürze mit dem Rad ohne Verletzungen ermöglichen soll – und drei unterschiedlich großen Absprungrampen soll künftig Anfänger ebenso wie Profis anlocken – und zählt schon jetzt zu den außergewöhnlichsten Anlagen Europas.

Entwickelt wurde die Anlage gemeinsam mit den Freestyle-Mountainbike-Profis Daniel und Elias Ruso (Ruso Bros). Dank des riesigen Airbags können neue Sprünge und Tricks sicher trainiert werden. Ziel ist es, St. Corona als Treffpunkt der österreichischen und internationalen Freestyle-Szene zu etablieren.

Schaut spektakulär aus – der Sturz endet aber auf einer weichen XL-Matratze.
Schaut spektakulär aus – der Sturz endet aber auf einer weichen XL-Matratze.(Bild: Markus Frühmann)

Neues Lokal für lädt zum Chillen ein 
Abgerundet wird das Angebot durch die neue Gastronomie „The Drop In – Food, Drinks & Wexl Vibes“, die mit Burgern, Falafel und kühlen Getränken zum Chillen einlädt. „Wir wollten einen Ort schaffen, an dem Anfänger und erfahrene Freestyle-Athleten gleichermaßen Spaß haben. Dass beim Opening Kinder, Hobbyfahrer und Profis gemeinsam unterwegs waren, bestätigt genau diesen Gedanken“, freut sich die Geschäftsführung der Wexl Trails.  

https://www.wexltrails.at/de

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