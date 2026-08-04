Wenn Jump mit dem Bike auf weicher Matratze endet

Neues Lokal für lädt zum Chillen ein

Abgerundet wird das Angebot durch die neue Gastronomie „The Drop In – Food, Drinks & Wexl Vibes“, die mit Burgern, Falafel und kühlen Getränken zum Chillen einlädt. „Wir wollten einen Ort schaffen, an dem Anfänger und erfahrene Freestyle-Athleten gleichermaßen Spaß haben. Dass beim Opening Kinder, Hobbyfahrer und Profis gemeinsam unterwegs waren, bestätigt genau diesen Gedanken“, freut sich die Geschäftsführung der Wexl Trails.