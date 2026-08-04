Wenn Jump mit dem Bike auf weicher Matratze endet

Der Bikepark Wexl Trails in St. Corona am Wechsel ist um eine Attraktion reicher. Drei neue Rampen für gewagte Sprünge samt „Riesenmatratze“ für schmerzlose Stürze wurden jetzt eröffnet.
Die Wexl Trails in St. Corona am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, haben ihr Angebot um eine neue Attraktion erweitert. Der neue Freestyle Playground mit zwölf Meter breitem Airbag-Landing – einer Matratze, die Stürze mit dem Rad ohne Verletzungen ermöglichen soll – und drei unterschiedlich großen Absprungrampen soll künftig Anfänger ebenso wie Profis anlocken – und zählt schon jetzt zu den außergewöhnlichsten Anlagen Europas.
Entwickelt wurde die Anlage gemeinsam mit den Freestyle-Mountainbike-Profis Daniel und Elias Ruso (Ruso Bros). Dank des riesigen Airbags können neue Sprünge und Tricks sicher trainiert werden. Ziel ist es, St. Corona als Treffpunkt der österreichischen und internationalen Freestyle-Szene zu etablieren.
Neues Lokal für lädt zum Chillen ein
Abgerundet wird das Angebot durch die neue Gastronomie „The Drop In – Food, Drinks & Wexl Vibes“, die mit Burgern, Falafel und kühlen Getränken zum Chillen einlädt. „Wir wollten einen Ort schaffen, an dem Anfänger und erfahrene Freestyle-Athleten gleichermaßen Spaß haben. Dass beim Opening Kinder, Hobbyfahrer und Profis gemeinsam unterwegs waren, bestätigt genau diesen Gedanken“, freut sich die Geschäftsführung der Wexl Trails.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.