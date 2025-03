Ernteausfall: 80 Prozent weniger Käferbohnen

Schuld an der heurigen Missernte sind die Wetterextreme, die durch den Klimawandel angeheizt werden. Während die Blüte unter der Sommerhitze litt, sorgten spätere Regenfälle für Probleme bei der Reifung und Ernte. Andreas Cretnik und Gerhard Merdonik, Vorstandsmitglieder der steirischen Alwera-Gruppe, zu der unter anderem „Steirerkraft“ gehört: „Die Ernte stellt alles in den Schatten, was wir bisher erlebt haben. Noch nie zuvor waren die Herausforderungen durch Wetterextreme so massiv.“