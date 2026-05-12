China-Importe verdrängen steirische Käferbohnen

Gute Ernte in Aussicht

Grund für die Ernteausfälle der vergangenen Jahre ist der Klimawandel. „Die Käferbohne ist eine echte Diva“, weiß Landwirt Helmut Schwab aus Oberdorf in der Oststeiermark. Voraussetzung für eine gute Ernte sind ideale Wetterbedingungen: „Zu viel Hitze, zu wenig Wasser oder der falsche Zeitpunkt bei der Blüte können die Ernte massiv beeinträchtigen“, hält Schwab fest. Das schlechte Wetter der letzten Jahre hätte dazu geführt, dass der Handel auf Importware umsteigen musste.