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The Marchtrenk Fire Department Case

The Former Commander Even Faces a Prison Sentence

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08.09.2026 08:00
The former commander of the Marchtrenk Volunteer Fire Department is set to appear in court on ...
The former commander of the Marchtrenk Volunteer Fire Department is set to appear in court on Wednesday.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

They were actually supposed to be fighting fires—but at the Marchtrenk Volunteer Fire Department, there was trouble brewing for other reasons. The reason: The former commander (36) and his then-treasurer (45) are alleged to have committed a whole series of criminal offenses. The two are now set to stand trial in Wels on Wednesday.

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The charges are serious.

Embezzlement: They are alleged to have financed vehicles used primarily for private purposes and their operating costs using fire department funds. The loss amounts to 136,000 euros.

 Fraud: They are alleged to have falsely reported that the fire department’s account balance was lower than it actually was by temporarily transferring a total of 20,000 euros to private accounts, in order to secure a higher fire department budget. In addition, the former commander is alleged to have improperly obtained a fire department grant of 6,000 euros and failed to forward 1,600 euros in death benefits to the rightful recipients.

 Commercial theft: Water worth 8,300 euros is alleged to have been drawn from the local water supply to fill swimming pools. The money was collected in cash.

Suppression of evidence: Logbooks for the command vehicles went missing.

The two defendants face up to three years in prison.

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