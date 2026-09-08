The Marchtrenk Fire Department Case
The Former Commander Even Faces a Prison Sentence
They were actually supposed to be fighting fires—but at the Marchtrenk Volunteer Fire Department, there was trouble brewing for other reasons. The reason: The former commander (36) and his then-treasurer (45) are alleged to have committed a whole series of criminal offenses. The two are now set to stand trial in Wels on Wednesday.
The charges are serious.
Embezzlement: They are alleged to have financed vehicles used primarily for private purposes and their operating costs using fire department funds. The loss amounts to 136,000 euros.
Fraud: They are alleged to have falsely reported that the fire department’s account balance was lower than it actually was by temporarily transferring a total of 20,000 euros to private accounts, in order to secure a higher fire department budget. In addition, the former commander is alleged to have improperly obtained a fire department grant of 6,000 euros and failed to forward 1,600 euros in death benefits to the rightful recipients.
Commercial theft: Water worth 8,300 euros is alleged to have been drawn from the local water supply to fill swimming pools. The money was collected in cash.
Suppression of evidence: Logbooks for the command vehicles went missing.
The two defendants face up to three years in prison.
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