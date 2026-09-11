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Markttage auf der Burgruine Aggstein

Niederösterreich
11.09.2026 15:30
Herbststimmung in der Wachau mit beeindruckendem Blick auf die Burgruine Aggstein
Herbststimmung in der Wachau mit beeindruckendem Blick auf die Burgruine Aggstein(Bild: Burgruine Aggstein/zVg)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Morgen Samstag, den 12. September, und Sonntag, den 13. September lädt die Burgruine Aggstein zu den „Markttagen“ in das geschichtsträchtige Gemäuer ein!

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Die Markttage sind ein echter Höhepunkt im Wachauer Herbst: Direkt vor der Burgruine ist der bereits traditionelle Markt aufgebaut, mit einem vielfältigen Angebot vor dem grandiosen Blick auf „die Aggstein“ und die Donau. Regionale Schmankerl, Spezialitäten rund um die Marille, Fruchtsäfte, Wachauer Weine, Kunsthandwerk, Schmuck und vieles mehr lassen keine Wünsche offen. Eine Bastelecke und entzückende Alpakas warten auf die Kinder. Außerdem gibt es Unterhaltung mit Volkstanzgruppen und einem Chor aus der Wachau. 

Am 13. September, dem „Dirndlgwandsonntag“, wird die Burgruine wieder ganz besonders verzaubert – eine Trachtenmodenschau darf an diesem traditionellen Tag nämlich nicht fehlen. Auch das beliebte „Singen mit Aussicht“ wird von der Volkskultur NÖ wieder am Sonntag veranstaltet. 

Für jeden ist etwas dabei!
Für jeden ist etwas dabei!(Bild: Burgruine Aggstein/zVg)

Abenteuer und Genuss lassen sich auf der Burgruine hervorragend kombinieren: Man kann nicht nur den Markt genießen, sondern auch im Outdoor Escape Room knifflige Rätsel in der Burg lösen. Beim Burgwirt gibt es natürlich auch kulinarische Highlights, und die ersten heißen Maroni machen den Auftakt in den Wachauer Weinherbst perfekt. Die großartige Märchenerzählerin Dena Seidl ist selbstverständlich auch wieder mit dabei und lädt bei ihrer beliebten Märchenführung dazu in eine Welt ein, in der Märchenfiguren lebendig werden und man die Burgruine von einer neuen Seite kennenlernen kann. 

Die Markttage auf der Burgruine Aggstein sind an beiden Tagen jeweils von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt zum Markt vor der Burg ist frei. Ein Shuttle-Bus bringt die Gäste im 20-Minuten-Takt vom Parkplatz in Aggstein bequem zur Burg und wieder zurück. Für den Bereich in der Burg gelten die regulären Eintrittspreise. Alle Infos auf www.ruineaggstein.at oder unter 02753/8228-1.

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