Markttage auf der Burgruine Aggstein

Abenteuer und Genuss lassen sich auf der Burgruine hervorragend kombinieren: Man kann nicht nur den Markt genießen, sondern auch im Outdoor Escape Room knifflige Rätsel in der Burg lösen. Beim Burgwirt gibt es natürlich auch kulinarische Highlights, und die ersten heißen Maroni machen den Auftakt in den Wachauer Weinherbst perfekt. Die großartige Märchenerzählerin Dena Seidl ist selbstverständlich auch wieder mit dabei und lädt bei ihrer beliebten Märchenführung dazu in eine Welt ein, in der Märchenfiguren lebendig werden und man die Burgruine von einer neuen Seite kennenlernen kann.