Diese Kids haben Mode auf dem Stundenplan

Nur noch zweimal schlafen, dann dürfen viele Eltern wieder aufatmen – die Schule beginnt. Und während sich die einen noch fragen, was am ersten Schultag in die Schultasche kommt, steht für andere die Outfit-Frage mindestens genauso hoch im Kurs. Besonders spannend wird es bei jenen Kindern, die mit Mode praktisch groß werden – und schon jetzt echte Mini-Fashionistas sind.