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Diese Kids haben Mode auf dem Stundenplan

Star-Style
05.09.2026 05:00
Die 15-jährige North West macht dem Kardashian-Clan stylingtechnisch alle Ehre.
Die 15-jährige North West macht dem Kardashian-Clan stylingtechnisch alle Ehre.(Bild: Viennareport)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Pünktlich zum Schulstart steht der Nachwuchs unserer Stars im Mittelpunkt, denn guter Geschmack will offenbar früh gelernt sein. North West, Blue Ivy Carter und Harper Beckham wachsen mit Glamour und großen Auftritten auf – und haben längst ganz eigene Vorstellungen davon, was ihnen gefällt.

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Nur noch zweimal schlafen, dann dürfen viele Eltern wieder aufatmen – die Schule beginnt. Und während sich die einen noch fragen, was am ersten Schultag in die Schultasche kommt, steht für andere die Outfit-Frage mindestens genauso hoch im Kurs. Besonders spannend wird es bei jenen Kindern, die mit Mode praktisch groß werden – und schon jetzt echte Mini-Fashionistas sind.

Kardashian-Clan als Vorbild
Allen voran North West. Die 13-jährige Tochter von Kim Kardashian und Kanye West macht längst klar, dass sie bei ihren Looks ihren eigenen Kopf hat. Oversize-Shirts, Boots, jede Menge Schwarz und auffällige Accessoires gehören fast schon zur Grundausstattung. Dass North so früh ihren eigenen Style entwickelt, überrascht kaum – Mama Kim gilt ja selbst als Stilikone, Papa Kanye prägte mit Yeezy jahrelang die Streetwear-Szene.

Coolness von Kopf bis Fuß: Zum kurzen Volumenrock kombiniert North Chunky Sneaker.
Coolness von Kopf bis Fuß: Zum kurzen Volumenrock kombiniert North Chunky Sneaker.(Bild: Instagram/NorthWest)
Schon von Anfang an war North stilsicher unterwegs – Mama Kim sei Dank.
Schon von Anfang an war North stilsicher unterwegs – Mama Kim sei Dank.(Bild: Apa Images/EBV)
Elegant im Doppelpack: Harper (15) trägt bei Victorias Netflix-Premiere ein Kleid aus der ...
Elegant im Doppelpack: Harper (15) trägt bei Victorias Netflix-Premiere ein Kleid aus der Beckham-Kollektion.(Bild: Joanne Davidson)
Kindlicher als andere, dennoch modisch selbstbewusst: Vivienne Jolie (18) an der Seite von ...
Kindlicher als andere, dennoch modisch selbstbewusst: Vivienne Jolie (18) an der Seite von Angelina bei den Tony-Awards 2022.(Bild: Evan Agostini)
stylish wie Papa Jay-Z: Blue Ivy: trägt zur Balenciaga-Lederjacke Cargo-Jeans von The Attico ...
stylish wie Papa Jay-Z: Blue Ivy: trägt zur Balenciaga-Lederjacke Cargo-Jeans von The Attico und ein Glitzer-Diesel-Täschchen(Bild: Jae C. Hong)
Der Schulbank zwar längst entwachsen, dem guten Look aber treu geblieben. Jayden und Willow ...
Der Schulbank zwar längst entwachsen, dem guten Look aber treu geblieben. Jayden und Willow Smith.(Bild: Jordan Strauss)

Mama Beyoncé stolz auf ihre Tochter
Auch Blue Ivy Carter hat mit 14 bereits ein Gespür für Trends. Kein Wunder: Ihre berühmten Eltern Beyoncé und Jay-Z wissen schließlich selbst, wie man auffällt. Und wenn dann allerdings die eigene Mutter eine renommierte Designerin ist, dürfte zumindest die Frage „Was ziehe ich am ersten Schultag an?“ schnell geklärt sein. Harper wächst mit Victoria Beckham schließlich direkt an der Quelle auf.

Tja, in Sachen Mode haben diese Star-Kids ihre Hausaufgaben jedenfalls längst gemacht.

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