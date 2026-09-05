Diese Kids haben Mode auf dem Stundenplan

Pünktlich zum Schulstart steht der Nachwuchs unserer Stars im Mittelpunkt, denn guter Geschmack will offenbar früh gelernt sein. North West, Blue Ivy Carter und Harper Beckham wachsen mit Glamour und großen Auftritten auf – und haben längst ganz eigene Vorstellungen davon, was ihnen gefällt.
Nur noch zweimal schlafen, dann dürfen viele Eltern wieder aufatmen – die Schule beginnt. Und während sich die einen noch fragen, was am ersten Schultag in die Schultasche kommt, steht für andere die Outfit-Frage mindestens genauso hoch im Kurs. Besonders spannend wird es bei jenen Kindern, die mit Mode praktisch groß werden – und schon jetzt echte Mini-Fashionistas sind.
Kardashian-Clan als Vorbild
Allen voran North West. Die 13-jährige Tochter von Kim Kardashian und Kanye West macht längst klar, dass sie bei ihren Looks ihren eigenen Kopf hat. Oversize-Shirts, Boots, jede Menge Schwarz und auffällige Accessoires gehören fast schon zur Grundausstattung. Dass North so früh ihren eigenen Style entwickelt, überrascht kaum – Mama Kim gilt ja selbst als Stilikone, Papa Kanye prägte mit Yeezy jahrelang die Streetwear-Szene.
Mama Beyoncé stolz auf ihre Tochter
Auch Blue Ivy Carter hat mit 14 bereits ein Gespür für Trends. Kein Wunder: Ihre berühmten Eltern Beyoncé und Jay-Z wissen schließlich selbst, wie man auffällt. Und wenn dann allerdings die eigene Mutter eine renommierte Designerin ist, dürfte zumindest die Frage „Was ziehe ich am ersten Schultag an?“ schnell geklärt sein. Harper wächst mit Victoria Beckham schließlich direkt an der Quelle auf.
Tja, in Sachen Mode haben diese Star-Kids ihre Hausaufgaben jedenfalls längst gemacht.
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