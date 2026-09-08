vs. AEK Athens
Champions League Kickoff: Watch LASK Live on TV Here
The Champions League adventure begins for LASK! Following their sensational victory over Celtic Glasgow in the playoff, the Linz-based team is now set to enter the group stage of the Champions League. Right off the bat, they’ll face Greek powerhouse AEK Athens on the road (6:45 p.m.). We’ll tell you where you can watch the match right here.
The big highlights of the group stage are still to come for the Athletiker, including matchups with Real Madrid and Liverpool FC. For now, however, all eyes are on their debut in Europe’s elite league. In the cauldron of Athens, Coach Didi Kühbauer’s team is looking to secure its first points right off the bat.
LASK on Sky Sport Austria
If you want to watch the opener live, tune in to Sky Sport Austria. The channel will begin its live and exclusive broadcast at 6:00 p.m.You can also follow the action up close via the Sportkrone.at live ticker (LIVE starting at 6:45 p.m.).
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