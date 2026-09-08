Wir laden Sie zum Bieranstich in die „Krone“-Alm

Neben musikalischen Highlights wie dem Hecki Trio, Die Niachten & Caro Fux oder Huizvablecht darf natürlich auch das leibliche Wohl der Besucher nicht zu kurz kommen. Ein Treffpunkt für alle Feinschmecker ist deshalb auch in diesem Jahr wieder die „Krone“-Alm am Eisernen Tor, die mit dem Bieranstich am Samstag offiziell eröffnet wird.