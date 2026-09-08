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Aufsteirern in Graz

Wir laden Sie zum Bieranstich in die „Krone“-Alm

Steiermark
08.09.2026 04:58
Mit dem Bieranstich wird die „Krone“-Alm eröffnet.
Mit dem Bieranstich wird die „Krone“-Alm eröffnet.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Das Aufsteirern lockt am 19. und 20. September wieder unzählige Musiker und Trachtenliebhaber nach Graz. 75x2 Abonnenten können beim offiziellen Bieranstich in der „Krone“-Alm dabei sein. Noch bis 9. September können Sie beim Gewinnspiel mitmachen.

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Selbst nach einem Vierteljahrhundert hat Graz noch nicht genug vom Aufsteirern. Am 19. und 20. September dreht sich in der steirischen Landeshauptstadt wieder alles um Tracht, Tradition und Volksmusik. Die Innenstadt wird ein Mal mehr zum größten Dorfplatz des Landes.

Neben musikalischen Highlights wie dem Hecki Trio, Die Niachten & Caro Fux oder Huizvablecht darf natürlich auch das leibliche Wohl der Besucher nicht zu kurz kommen. Ein Treffpunkt für alle Feinschmecker ist deshalb auch in diesem Jahr wieder die „Krone“-Alm am Eisernen Tor, die mit dem Bieranstich am Samstag offiziell eröffnet wird.

Wir laden Sie ein!
Und bei diesem Festakt können auch Sie, liebe Leser, dabei sein. Wir laden 75x2 „Krone“-Abonnenten am Samstag, 19. September, von 11 bis 13 Uhr zum Bieranstich ein. Alle Infos dazu gibt es hier. Das Gewinnspiel läuft noch bis 9. September. 

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