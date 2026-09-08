„Ruf des MCI leidet unter der unsäglichen Debatte“

Zu Wort meldeten sich am Montag dazu auch die NEOS. „Anstatt sich öffentlich zu streiten, sollte die Landesregierung endlich in die Umsetzung kommen. Man bekommt immer mehr den Eindruck, dass die Landesregierung dieses selbst verursachte Chaos einfach bis nach der Landtagswahl aussetzen will, danach soll sich jemand anderer darum kümmern. Die Leidtragenden dieser mittlerweile peinlichen Posse sind der Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Tirol und die zukünftigen Studierenden. Profitiert haben bis jetzt lediglich eine Handvoll Berater auf Kosten der Steuerzahler. Dass darunter letzten Endes der Ruf des international noch angesehenen MCI leidet, ist ihnen offenbar egal“, sagt LA Susanna Riedlsperger.