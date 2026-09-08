Tulln feiert, aber „Ökoadelung“ sorgt für Kritik

Die Gartenstadt des weiten Landes zeigt eindrucksvoll, wie aus grauem Asphalt ein kleines Naturparadies werden kann. „Denn statt Blechlawinen summen dort jetzt Bienen“, begründet die Greenpeace-Jury ihren Entschluss zur Ökoadelung. Bürgermeister Peter Eisenschenk nahm die Ehrung entgegen und kann sich über ein sichtbares Zeichen für den grünen Weg seiner Stadt freuen. Die Auszeichnung würdigt nicht nur den hohen Grünanteil, sondern auch die Maßnahmen, mit denen Tulln mehr Natur in den dicht bebauten Stadtkern bringt.