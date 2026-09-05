Einbrecher erbeutete in Geschäft über Tausend Euro

Dreister Einbruch in der Innsbrucker Innenstadt: Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht auf Samstag in ein Geschäftslokal ein. Mit Geld aus der Kassenlade konnte der Kriminelle anschließend unerkannt entkommen.
In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte sich der bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu dem Geschäftslokal. Im Inneren machte sich der Einbrecher auf die Suche nach Wertgegenständen. Schließlich fiel ihm Bargeld aus der Kassenlade in die Hände. Die Beute beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.
Nach dem Coup ergriff der Täter unerkannt die Flucht. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und versucht nun, den bislang unbekannten Einbrecher auszuforschen.
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