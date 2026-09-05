Einbrecher erbeutete in Geschäft über Tausend Euro

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte sich der bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu dem Geschäftslokal. Im Inneren machte sich der Einbrecher auf die Suche nach Wertgegenständen. Schließlich fiel ihm Bargeld aus der Kassenlade in die Hände. Die Beute beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.