20 Festnahmen: Pkw-Lenker von Hooligans attackiert

Polnische Hooligans hatten es am Donnerstagabend auf einen kroatischen Pkw abgesehen. Sie stoppten ihn mitten auf der A9 auf Höhe Premstätten (Steiermark) und gingen mit Baseballschlägern auf den Lenker los. 20 Personen wurden festgenommen.
Gegen 23 Uhr waren die polnischen Fußballfans auf dem Rückweg nach einem Match in Slowenien (NK Celje gegen Legia Warschau), als sie die Kontrolle über ihren Frust aufgrund der 2:1-Niederlage verloren. In Fahrtrichtung Graz zwangen sie auf Höhe Premstätten einen kroatischen Pkw zum Anhalten.
Insassen krankenhausreif geprügelt
Sie gingen mit Baseballschlägern auf das Auto los, die beiden kroatischen Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Außerdem stahlen die polnischen Hooligans Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Euro.
Polizei nahm 20 Personen fest
Nach der Anzeigenerstattung wurden sofort Fahndungsmaßnahmen seitens der Polizei ergriffen und die verdächtigen polnischen Fahrzeuge von mehreren Polizeistreifen auf der A2, Höhe Arnwiesen, angehalten. 20 Personen wurden festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Graz eingeliefert. Die weiteren Erhebungen hat das Landeskriminalamt Steiermark übernommen.
