Despite Wearing a Helmet
Man Remained Unconscious After Falling Off His E-Bike
A 32-year-old man from Frankenburg’s bicycle helmet did not prevent him from lying unconscious on the road after a fall from his e-bike. However, the helmet likely at least prevented him from sustaining life-threatening injuries. A Red Cross worker who witnessed the accident immediately administered first aid.
A 32-year-old local resident was riding his e-bike in Frankenburg on Sunday around 6:30 p.m. when he reached the intersection with Frankenburger Landesstraße. There, he intended to turn left toward the town center.
However, the man appears to have turned too sharply to the left into the intersection; he fell and sustained injuries of an unspecified severity.
Witness Helped the Injured Man
Although he had been wearing a helmet, he remained unconscious on the road. A Red Cross employee witnessed the accident and immediately administered first aid.
The injured man was taken to the emergency station across the street, where he was treated by paramedics. He then regained consciousness and was transported by ambulance to Vöcklabruck Hospital.
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