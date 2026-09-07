Enter & Win
Popular Burger Festival Returns to Vienna
Burger fans should mark their calendars for October: From October 1 through 4, the Burger Festival at “Der Garten” on Vienna’s Prater Hauptallee will be all about burgers, drinks, and music for four days. This year’s concept is particularly simple: Buy a ticket, spend two hours sampling as many burgers as you like.
According to the organizers, up to 14 different burger creations are planned during the two-hour time slots. In addition to beef and chicken, vegetarian options will also be available. Beverages include beer, spritzers, and non-alcoholic drinks. Regular adult tickets currently start at 49.75 euros online.
Burger Festival at a New Location
The festival starts at 3 p.m. on Thursday and Friday, and as early as 12:30 p.m. on the weekend. There will be celebrations and feasting spread out across several time slots throughout the day. The venue is “Der Garten” on the Spenadlwiese in Vienna’s Prater.
If you’d like to sample the burger offerings for yourself, with a little luck you can attend for free: The “Krone” is giving away 2x2 tickets to the Burger Festival in Vienna. Simply fill out the form below by the entry deadline on September 25, and you’ll be entered into the drawing.
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