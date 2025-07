Schock am Bahnhof: Mann von Zug erfasst, verletzt

Dieser Unfall hätte auch tödlich enden können! Ein 38-jähriger Mann wurde am späten Sonntagabend in Brixen im Thale in Tirol (Bezirk Kitzbühel) von einem Zug gestreift und verletzt. Der Slowake wollte am Bahnhofsgelände offenbar die Schienen überqueren, anstatt die Unterführung zu benützen.