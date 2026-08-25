Osttirol: Mädchen von Zug erfasst und verletzt

Das hätte in einem richtigen Drama enden können, wenn nicht mehrere Schutzengel dabei gewesen wären. In Osttirol wurde am Dienstagnachmittag ein italienisches Mädchen (10) bei einem Bahnübergang von einem Zug erfasst. Sie überlebte den Zusammenstoß relativ glimpflich.
Zu dem folgenschweren Unfall kam es gegen 15.40 Uhr. In Strassen wollte das Mädchen mit einem Leihfahrrad den unbeschrankten Bahnübergang überqueren und dürfte entweder den Zug übersehen oder dessen Entfernung falsch eingeschätzt haben. „Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung kam es zu einer Kollision mit der 10-Jährigen“, heißt es von der Polizei.
In Arztpraxis behandelt
Das Mädchen zog sich bei dem Unfall Verletzungen am rechten Bein zu. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde es von den Einsatzkräften in eine Arztpraxis gebracht.
Laut den Ermittlern wurde das Leihfahrrad mehrere Meter vom Zug mitgeschleift. „Ob die Lichtsignalanlage ordnungsgemäß funktioniert hat, ist noch Gegenstand von Ermittlungen“, heißt es abschließend.
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