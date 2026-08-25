Osttirol: Mädchen von Zug erfasst und verletzt

Zu dem folgenschweren Unfall kam es gegen 15.40 Uhr. In Strassen wollte das Mädchen mit einem Leihfahrrad den unbeschrankten Bahnübergang überqueren und dürfte entweder den Zug übersehen oder dessen Entfernung falsch eingeschätzt haben. „Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung kam es zu einer Kollision mit der 10-Jährigen“, heißt es von der Polizei.