Es kommt noch dicker | Ein Zeichen gesetzt

Es kommt noch dicker. Nein, so dick wie prognostiziert werde es schon nicht kommen – wer die Ergebnisse der Meinungsumfragen im kleinen ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt, wonach dort die rechte AfD auf knapp mehr als 40 Prozent kommen könnte und die bisher regierende CDU stark verlieren würde, nicht ernst genug nahm, wurde am Sonntag eines Besseren belehrt: Der AfD-Sieg fiel sogar noch höher aus und die CDU halbierte sich bei den Landeswahlen im ostdeutschen Bundesland. Es kam also noch um einiges dicker als erwartet. Und es wird in den nächsten Wochen und Monaten, diese Prognose fällt nun leicht, noch dicker kommen. In Deutschland und in vielen weiteren Ländern Europas.
Ein Zeichen gesetzt. Einen „historischen Sieg“ seiner Schwesterpartei AfD feierte FPÖ-Chef Herbert Kickl gestern Abend und kündigte an: „Es ist der Anfang vom Ende der Brandmauer der Systemparteien! Das ist weit über Deutschland hinaus zu spüren.“ Da wird er nicht so falsch liegen. Härter als Kickl formulierte es AfDChefin Alice Weidel, die ankündigte, „die CDU wird niemals mehr eine Wahl gewinnen“. Das liege an deren Brandmauer-Politik. Nachdenklich macht die Aussage von SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil, der davon sprach, das Ergebnis sei eine Zäsur „und ein Grund, auch nachzudenken über Politik hier in Berlin“. Eine späte Erkenntnis, eine viel zu späte. Einen Volltreffer landet der so dramatisch abgestrafte bisherige CDU-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze: „Manche sagen, das ist ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie. Die Menschen haben ein Zeichen gesetzt.“ Ja, und zwar was für eines!
Kommen Sie gut durch den Montag!
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