Gymnasium nur mehr einen Katzensprung entfernt

Ab heute müssen zumindest die 52 Schüler der zwei ersten AHS-Klassen nicht bis ins über 20 Kilometer entfernte Bruck an der Leitha fahren. Denn die Zweigstelle der AHS Bruck an der Leitha eröffnet pünktlich zu Schulbeginn im historischen Wasserschloss in Hainburg, Bezirk Bruck.
Die Sparkasse Hainburg Privatstiftung hat den für die AHS vorgesehenen Gebäudeteil nach Plänen von Architekt Reinhardt Gallister umfassend und in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt renoviert. Die Arbeiten umfassten neue Decken, Dach und Fenster, die behutsame Restaurierung der Gewölberäume im Erdgeschoß sowie den vollständigen Innenausbau. In ihrer ursprünglichen Form blieben auch die historischen Gewölberäume erhalten. Auf der Stadtmauerseite öffnet eine Glasfront den Blick auf Wasserturm und Donau. Großformatige Dachfenster bringen Licht in das Dachgeschoß und schaffen einen Ausblick auf den Braunsberg.
Geplant: Acht Klassen mit 200 Schülern
Pro Jahrgang soll der Hainburger Standort um zwei Klassen wachsen. Insgesamt ist Platz für acht Klassen mit rund 200 Schülern. Die Schulleitung bleibt in Bruck, auch die Lehrer werden von dort gestellt. Inhaltliche Schwerpunkte liegen auf Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Englisch soll nicht nur als eigenes Unterrichtsfach angeboten, sondern teilweise auch in andere Fächer integriert werden.
Bewegungsraum und Grünflächen
Zum Schulstart werden nicht nur die ersten beiden Klassenräume, sondern auch Fachräume für Technik und Design, Kunst und Gestaltung sowie Musik. bezogen. Im Dachgeschoß befindet sich ein rund 80 Meter langer, stützenfreier Raum, der als Bewegungsraum und für Schulveranstaltungen genutzt werden kann. Ergänzt wird die schulische Infrastruktur durch Räumlichkeiten für die Nachmittagsbetreuung und einen großzügigen Außenbereich mit Pausenhof, Grünflächen und Sportmöglichkeiten.
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