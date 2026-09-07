Gymnasium nur mehr einen Katzensprung entfernt

Die Sparkasse Hainburg Privatstiftung hat den für die AHS vorgesehenen Gebäudeteil nach Plänen von Architekt Reinhardt Gallister umfassend und in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt renoviert. Die Arbeiten umfassten neue Decken, Dach und Fenster, die behutsame Restaurierung der Gewölberäume im Erdgeschoß sowie den vollständigen Innenausbau. In ihrer ursprünglichen Form blieben auch die historischen Gewölberäume erhalten. Auf der Stadtmauerseite öffnet eine Glasfront den Blick auf Wasserturm und Donau. Großformatige Dachfenster bringen Licht in das Dachgeschoß und schaffen einen Ausblick auf den Braunsberg.