Schüler müssen nicht mehr kilometerweit pendeln

Hainburg bekommt in der historischen Wasserkaserne ein eigenes Gymnasium. Damit ersparen sich kommende Schüler-Generationen die tägliche Fahrt nach Bruck an der Leitha.
All jene jungen Hainburger, die nächsten Herbst ihre AHS-Laufbahn beginnen, müssen nicht mehr nach Bruck an der Leitha oder noch weiter pendeln. Denn die Stadt an der Donau bekommt ein eigenes Gymnasium. Als Standort stellt die Sparkasse Hainburg Privatstiftung ein besonders Gebäude bereit – die historische Wasserkaserne. „Wir verbinden den Erhalt eines denkmalgeschützten Bauwerks mit einer sinnvollen Nutzung für kommende Generationen“, freut sich Vorstandsvorsitzende Stephanie Nestawal.
Umbau hat schon begonnen
Die Wasserkaserne wird nach Plänen von Architekt Reinhardt Gallister „schultauglich“ gemacht. Auf der Stadtmauerseite öffnet eine Glasfront den Blick auf Wasserturm und Donau, großformatige Dachfenster geben die Aussicht auf den Braunsberg frei. Neben acht Klassenzimmern für 200 Schüler wird es Räume für Musik- und Kreativunterricht sowie Nachmittagsbetreuung und einen Mehrzwecksaal geben Gestartet wird der Schulbetrieb im Herbst 2026 als Außenstelle der AHS Bruck mit zwei Klassen.
