Schüler müssen nicht mehr kilometerweit pendeln

Umbau hat schon begonnen

Die Wasserkaserne wird nach Plänen von Architekt Reinhardt Gallister „schultauglich“ gemacht. Auf der Stadtmauerseite öffnet eine Glasfront den Blick auf Wasserturm und Donau, großformatige Dachfenster geben die Aussicht auf den Braunsberg frei. Neben acht Klassenzimmern für 200 Schüler wird es Räume für Musik- und Kreativunterricht sowie Nachmittagsbetreuung und einen Mehrzwecksaal geben Gestartet wird der Schulbetrieb im Herbst 2026 als Außenstelle der AHS Bruck mit zwei Klassen.