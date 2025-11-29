Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue AHS ab 2026

Schüler müssen nicht mehr kilometerweit pendeln

Niederösterreich
29.11.2025 18:50
So modern kann ein denkmalgeschütztes Gebäude aussehen – Entwurf für die AHS in Hainburg.
So modern kann ein denkmalgeschütztes Gebäude aussehen – Entwurf für die AHS in Hainburg.(Bild: Büro Architekt Gallister)

Hainburg bekommt in der historischen Wasserkaserne ein eigenes Gymnasium. Damit ersparen sich kommende Schüler-Generationen die tägliche Fahrt nach Bruck an der Leitha.

0 Kommentare

All jene jungen Hainburger, die nächsten Herbst ihre AHS-Laufbahn beginnen, müssen nicht mehr nach Bruck an der Leitha oder noch weiter pendeln. Denn die Stadt an der Donau bekommt ein eigenes Gymnasium. Als Standort stellt die Sparkasse Hainburg Privatstiftung ein besonders Gebäude bereit – die historische Wasserkaserne. „Wir verbinden den Erhalt eines denkmalgeschützten Bauwerks mit einer sinnvollen Nutzung für kommende Generationen“, freut sich Vorstandsvorsitzende Stephanie Nestawal.

Mit Blick auf den historischen Wasserturm werden die Schüler künftig in der neuen AHS in ...
Mit Blick auf den historischen Wasserturm werden die Schüler künftig in der neuen AHS in Hainburg dem Unterricht folgen(Bild: Donau Niederösterreich/Daniela Wagner)

Umbau hat schon begonnen
Die Wasserkaserne wird nach Plänen von Architekt Reinhardt Gallister „schultauglich“ gemacht. Auf der Stadtmauerseite öffnet eine Glasfront den Blick auf Wasserturm und Donau, großformatige Dachfenster geben die Aussicht auf den Braunsberg frei. Neben acht Klassenzimmern für 200 Schüler wird es Räume für Musik- und Kreativunterricht sowie Nachmittagsbetreuung und einen Mehrzwecksaal geben Gestartet wird der Schulbetrieb im Herbst 2026 als Außenstelle der AHS Bruck mit zwei Klassen.

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
187.526 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
157.588 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
112.897 mal gelesen
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
661 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf