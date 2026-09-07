So soll Gesundheitszentrum jetzt gerettet werden

Überprüfung erfolgte Monate nach der Eröffnung

Doch im 1964 errichteten Gebäude ist nur ein Teil der Räumlichkeiten, konkret etwa 70 Quadratmeter im Erdgeschoß, für eine Ordination bewilligt – nun werden aber alle dafür genutzt, auch jene, die als Wohnraum gewidmet sind. Es kam, viele Monate nach der Eröffnung, zur baupolizeilichen Überprüfung – und am 13. August zu einem Bescheid, der die Nutzung der nicht korrekt gewidmeten Räume binnen vier Wochen untersagt.