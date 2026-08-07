Primärversorgung: Welche Standorte vor Start sind

Für die nächsten beiden Jahre fixiert sind die Standorte Bruck an der Mur, Gleinstätten und Bad Mitterndorf. In Bruck sind die Allgemeinmedizinerinnen Sandra Fuchs (sie nimmt ihre gesamten bisherigen Patienten mit) und Teuta Latifi für den Aufbau verantwortlich. Der Standort in der Grazerstraße bei der südlichen Stadteinfahrt wurde bewusst gewählt, in diesem Bereich gibt es schon zahlreiche Fachärzte, Therapie-Angebote und die ambulante Rehabilitation. Zum Team des Gesundheitszentrums gehören auch Physiotherapeuten, Hebammen, Psychologen, eine Logopädin sowie Experten für Diabetes- und Wundmanagement. Start: Jänner 2027.