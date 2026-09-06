Saxony-Anhalt Election
Germany Fears a New “Division”
Von krone.at
A fateful election is looming in Germany. The AfD is far ahead in the polls in Saxony-Anhalt and could form a state government for the first time. Even an absolute majority seems possible. All the news in the “Krone” live ticker.
- Until 6 p.m., approximately 1.7 million voters can cast their ballots for a new state parliament. Initial preliminary results for representative districts are expected around 7 p.m. A preliminary final result is not expected until Monday morning.
- As of 2 p.m., voter turnout stood at 54.4 percent, according to the state election commissioner. That’s enormous. At the same time in the 2021 election year, turnout was reportedly 27.1 percent.
- The “Krone” has a team on the ground to capture the politically charged atmosphere in and around Magdeburg. Time and again, we hear: “Not everyone is a Nazi—they’re voting for the AfD out of frustration!”
Follow all the developments on the “Krone” live ticker:
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