14-Jähriger auf E-Scooter kollidierte mit Auto

In Weiz kollidierte am Samstagabend auf einer Kreuzung ein E-Scooter-Lenker (14) mit einem Auto und wurde dabei verletzt. Laut Zeugenaussagen dürfte der 14-Jährige deutlich schneller als erlaubt unterwegs gewesen sein.
Am Samstag gegen 19.30 Uhr krachte es in Weiz: Ein 14-Jähriger fuhr mit seinem E-Scooter aus der Hofmühlgasse in eine Kreuzung ein und kollidierte mit dem Auto einer 69-Jährigen. Zwei Passanten leisteten sofort Erste Hilfe. Der Jugendliche wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Kinderchirurgie des LKH Graz gebracht.
Ein bei der 69-jährigen Pkw-Lenkerin durchgeführter Alkotest verlief negativ. Laut Zeugenangaben soll der Bursche mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Der E-Scooter wurde für weitere technische Überprüfungen sichergestellt.
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