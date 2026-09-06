14-Jähriger auf E-Scooter kollidierte mit Auto

Am Samstag gegen 19.30 Uhr krachte es in Weiz: Ein 14-Jähriger fuhr mit seinem E-Scooter aus der Hofmühlgasse in eine Kreuzung ein und kollidierte mit dem Auto einer 69-Jährigen. Zwei Passanten leisteten sofort Erste Hilfe. Der Jugendliche wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Kinderchirurgie des LKH Graz gebracht.