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Polizei sucht Zeugen

Pkw-Lenker rammte Rennradler und fuhr davon

Tirol
06.09.2026 10:30
Ein 47-jähriger Schweizer wurde beim Radfahren von einem Pkw touchiert und schwer verletzt. Der ...
Ein 47-jähriger Schweizer wurde beim Radfahren von einem Pkw touchiert und schwer verletzt. Der Lenker fuhr einfach weiter. (Symbolbild)(Bild: vectorfusionart - stock.adobe.com)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Für einen Schweizer Rennradfahrer (47) endete eine Ausfahrt mit einem Kollegen (38) am Samstag im Schockraum der Innsbrucker Klinik. Er wurde in Pettnau (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land) von einem Pkw touchiert. Der Lenker des Autos fuhr einfach weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

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Der 47-jährige Schweizer war gemeinsam mit seinem 38-jährigen Landsmann mit den Rennrädern auf der Tiroler Straße im Gemeindegebiet von Pettnau unterwegs. Gegen 20.40 Uhr fuhr das Duo in Richtung Osten. Der 47-Jährige hielt dabei einen größeren Abstand zu seinem Kollegen.

Zur selben Zeit war auch ein Pkw auf der Tiroler Straße in dieselbe Richtung unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache touchierte das Auto das Hinterrad des 47-Jährigen, wodurch dieser stürzte. Er erlitt erhebliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt und die Rettung in den Schockraum der Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Der Pkw-Lenker setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Beim Fahrzeug soll es sich um einen silbergrauen Pkw handeln.

Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Telfs unter Tel.: 059133/7126-100

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