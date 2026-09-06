Pkw-Lenker rammte Rennradler und fuhr davon

Zur selben Zeit war auch ein Pkw auf der Tiroler Straße in dieselbe Richtung unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache touchierte das Auto das Hinterrad des 47-Jährigen, wodurch dieser stürzte. Er erlitt erhebliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt und die Rettung in den Schockraum der Innsbrucker Klinik eingeliefert.