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Unfall auf der A12

Pkw geriet ins Schleudern: Lenker krachte in Wand

Tirol
06.09.2026 09:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Schwerer Unfall auf der Inntalautobahn am Freitagabend im Gemeindegebiet von Stams (Bezirk Imst)! Ein Einheimischer (64) geriet mit seinem Auto ins Schleudern und prallte gegen die Betontrennwand zur Gegenfahrbahn. Er wurde dabei verletzt. Die Autobahn wurde gesperrt.

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Der 64-jährige Einheimische war mit seinem Pkw gegen 18.30 Uhr auf der Inntalautobahn in Fahrtrichtung Innsbruck unterwegs. In Stams geriet der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und touchierte mehrmals die Betontrennwand zur Gegenfahrbahn.

Daraufhin kam das Fahrzeug auf dem zweiten Fahrstreifen zum Stillstand. Der 64-Jährige wurde erheblich verletzt und musste mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht werden. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht in den Unfall verwickelt.

A12 kurzzeitig total gesperrt
Die Autobahn war kurzzeitig für den gesamten Verkehr gesperrt und bis zum Abschluss der Aufräumarbeiten nur einspurig befahrbar. Im Einsatz standen Rettung und Notarzt, die Feuerwehr Silz mit drei Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten, ein Streifenfahrer der Asfinag sowie eine Streife der Autobahnpolizei Imst.

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