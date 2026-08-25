Mädchen (8) stirbt durch „hirnfressende“ Amöbe

Nur vier Menschen überlebten bislang Infektion mit Amöbe

Der Erreger kommt auf der ganzen Welt vor, aber ist besonders in Australien, USA und Frankreich verbreitet. In warmen Gewässern fühlt sich der Parasit besonders wohl. Laut der Gesundheitsbehörde von Louisiana gab es in den USA von 1937 bis 2025 nur 180 bekannte Fälle der von Naegleria fowleri ausgelösten Meningoenzephalitis, davon lediglich drei in dem Bundesstaat. Die „New York Times“ berichtete, dass nur vier Fälle bekannt sind, in der Infizierte überlebten.