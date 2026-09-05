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Tirolerin abgezockt

Gefälschte FinanzOnline-SMS führte in Betrugsfalle

Tirol
05.09.2026 21:35
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Symbolfoto(Bild: TaylerDerden - stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Eine vermeintliche SMS zur Registrierung bei FinanzOnline wurde einer 53-jährigen Tirolerin zum Verhängnis. Die Frau gab auf einer gefälschten Internetseite persönliche und Bankdaten ein. Wenige Tage später meldete sich ein angeblicher Bankmitarbeiter – und brachte die Frau dazu, echte Verifizierungscodes weiterzugeben. Über Tausend Euro sind futsch.

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Ende August erhielt die 53-Jährige eine SMS mit einem Link, der angeblich zur Registrierung ihres FinanzOnline-Zuganges diente. Besonders perfide: Die Frau hatte tatsächlich Zugangsdaten beantragt und wartete noch auf eine Rückmeldung des Finanzamtes. Deshalb schöpfte sie keinen Verdacht. Über den Link gelangte die Frau auf ein gefälschtes Formular. Im guten Glauben trug sie dort ihre persönlichen Daten sowie ihre Bankverbindung ein.

Von falschem Bank-Mitarbeiter kontaktiert
Am Freitag folgte schließlich der nächste Schritt des Betrugs. „Ein unbekannter Täter meldete sich telefonisch bei der Frau und gab sich als Mitarbeiter ihrer Bank aus“, erklärt die Polizei. Er behauptete, das Konto der 53-Jährigen sei gehackt worden und müsse dringend gesperrt werden.

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Unter diesem Vorwand brachte der Anrufer die Frau dazu, mehrere tatsächlich von ihrer Bank übermittelte Verifizierungscodes für Überweisungen an ihn weiterzugeben. Mit einem dieser Codes konnte der Unbekannte eine Überweisung auf ein fremdes Konto freigeben. Der Frau entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

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