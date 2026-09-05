Gefälschte FinanzOnline-SMS führte in Betrugsfalle

Ende August erhielt die 53-Jährige eine SMS mit einem Link, der angeblich zur Registrierung ihres FinanzOnline-Zuganges diente. Besonders perfide: Die Frau hatte tatsächlich Zugangsdaten beantragt und wartete noch auf eine Rückmeldung des Finanzamtes. Deshalb schöpfte sie keinen Verdacht. Über den Link gelangte die Frau auf ein gefälschtes Formular. Im guten Glauben trug sie dort ihre persönlichen Daten sowie ihre Bankverbindung ein.