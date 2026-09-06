Regierung „unter Strom“ bei Klausur in Osttirol

Öffentliche Gebäude als Vorreiter

Alleine auf Landesgebäuden wurden 2025 insgesamt zwölf neue PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 1000 Kilowatt-Peak installiert. Insgesamt wird seit Ende 2022 eine Vervierfachung des Anlagenbestandes verzeichnet. Die Gesamtanlagenfläche beträgt aktuell rund 24.800 m². Dies entspricht einer Fläche von etwas mehr als 3,4 Fußballfeldern. Damit können weitere 1000 Haushalte versorgt werden.