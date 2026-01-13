Nach Null-Schulden-Coup: Wofür Tirol noch Geld hat

Klausur-Ergebnis: Licht und Schatten

Grünen-Chef Gebi Mair reagierte gestern auf Vorstellung der Ergebnisse der Regierungsklausur mit Skepsis. „Die vielen Ankündigungen, die dort regelmäßig gemacht werden, werden selten bis nie umgesetzt“, bemängelte Mair und brachte ein konkretes Beispiel aus dem Jänner 2025: „Die Baulandmobilisierungsabgabe wurde vor 365 Tagen groß angekündigt. Bis heute gibt es nicht einmal einen Entwurf. Von einer Einigung keine Spur. Wohnen ist so teuer wie nie. Die Tirolerinnen und Tiroler müssen immer tiefer in die Tasche greifen. Gegen Spekulation und die Preisspirale unternehmen ÖVP und SPÖ dennoch nichts“, kritisierte Mair. „Es sind die ständigen falschen Versprechen, die die Menschen nerven und das Vertrauen in diese Regierung in den Keller rasseln lassen“, resümiert Mair, „die Luft in der Landesregierung ist längst draußen.“