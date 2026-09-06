Die zerbrechliche „Daisy“ wieder zusammengesetzt

Geschirrmuseum am Werksareal

Auf historischem Boden entstand zunächst sein Geschirrmuseum mit Archiv und Schaudepot. Schönleitner erwarb Teile des ursprünglichen Werksareals und machte es zu einem Ort, an dem die Geschichte des Geschirrs nicht hinter Glas erstarren sollte. Die Historie reicht weit zurück. Denn bereits 1775 wurde in der „Winckhlmühle“ die Produktion von englischem Steingut erwähnt. Aus diesem wuchs Ende des 19. Jahrhunderts einer der bedeutendsten Betriebe der Monarchie. Später kam das Porzellan dazu – und ab den 1950er-Jahren eroberte Lilienporzellan mit seinen unverwechselbaren Dekoren die Haushalte.