The case involved lay judges
Proceedings against the Chamber have now been dismissed
The Independent Farmers’ Association suspected irregularities in connection with the appointment of lay judges and therefore filed a complaint. However, the Linz District Attorney’s Office found no evidence of a willful abuse of authority. Nevertheless, the case could drag on.
In early July, the UBV (Independent Farmers’ Association) submitted a statement of facts to the Linz District Attorney’s Office. The reason: Since 2007, the appointment of lay judges at the Upper Austrian Chamber of Agriculture is alleged to have no longer been carried out in accordance with the law—that is, by resolution of the general assembly.
No Knowingly Wrongful Conduct
Although the Upper Austrian Chamber of Agriculture (LKOÖ) acknowledged errors, it cited shortcomings in the legal assessment. “We rule out that anyone acted wrongfully with intent,” it stated in July in response to an inquiry from “Krone.” The Linz Public Prosecutor’s Office concurred and has now dismissed the case. “No intentional abuse of authority could be established,” explained District Attorney Ulrike Breiteneder.
UBV Is Not Giving Up
However, the UBV considers this reasoning to be incorrect. At the end of August, it filed a motion to continue the case. A three-judge panel at the Linz Regional Court must decide whether to grant this motion. Chamber Director Karl Dietachmair commented on the dismissal: “That is, of course, a relief.”
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