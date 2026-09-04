After Vuelta Crash: Team Provides Update on Mühlberger!

“After a crash at the start of the stage, Gregor Mühlberger unfortunately had to withdraw from La Vuelta today. This morning, he was in 9th place in the general classification and, alongside Felix Gall, was a key pillar for the team in the mountains. Gregor Mühlberger suffered a sprain of the acromioclavicular joint in his left shoulder as well as a mild concussion,” Decathlon announced on Instagram.