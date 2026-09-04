A Bitter Blow for Felix Gall
After Vuelta Crash: Team Provides Update on Mühlberger!
The Decathlon cycling team has issued an update on Gregor Mühlberger’s injury following his serious crash on Stage 13 of the Vuelta a España. Meanwhile, the withdrawal is also a bitter blow for team leader Felix Gall.
“After a crash at the start of the stage, Gregor Mühlberger unfortunately had to withdraw from La Vuelta today. This morning, he was in 9th place in the general classification and, alongside Felix Gall, was a key pillar for the team in the mountains. Gregor Mühlberger suffered a sprain of the acromioclavicular joint in his left shoulder as well as a mild concussion,” Decathlon announced on Instagram.
A Setback for Gall, Too
The Austrian crashed during Stage 13 of the Vuelta. Although he initially got back on his bike, he realized ten kilometers later that he could not continue. Mühlberger is back at the team hotel and is doing well, according to reports.
The withdrawal is also a bitter blow for team leader Gall, who currently sits in third place in the general classification and, trailing leader Enric Mas by 2:06 minutes, certainly has his sights set on the top spot. Mühlberger’s withdrawal therefore weighs particularly heavily on him. After all, the winner of the Tour of Austria had guided Gall through the mountains in Spain, just as he had done at the Giro.
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