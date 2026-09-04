Vier teils Schwerverletzte bei Kollision auf B317

Biker und zwei Pkw-Insassen schwer, Bub leicht verletzt

Sowohl der Biker als auch der Wiener und seine 63-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die 37-Jährige kam mit dem Schrecken davon, ein Elfjähriger, der im Pkw der Frau gesessen war, wurde leicht verletzt. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst bzw. vom Hubschrauber in Krankenhäuser eingeliefert. Zur Bergung waren die Feuerwehren St. Georgen und St. Peter ob Judenburg mit insgesamt vier Fahrzeugen und 18 Personen im Einsatz.