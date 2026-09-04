Vier teils Schwerverletzte bei Kollision auf B317

Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat am Freitag im Murtal drei Schwer- und einen Leichtverletzten gefordert. Zunächst waren zwei Pkw kollidiert, dann wurde ein Motorradlenker von einem der Wagen erfasst.
Gegen 14.40 Uhr verlor ein 50-jähriger Wiener auf der B317 zwischen Scheifling und Judenburg die Kontrolle über seinen Pkw und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er gegen den Wagen einer 37-jährigen Murauerin. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des Unfallverursachers zurück auf die rechte Fahrspur geschleudert, wo er einen 23-Jährigen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag auf seinem Motorrad erfasste. Dieser kam dabei zu Sturz.
Biker und zwei Pkw-Insassen schwer, Bub leicht verletzt
Sowohl der Biker als auch der Wiener und seine 63-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die 37-Jährige kam mit dem Schrecken davon, ein Elfjähriger, der im Pkw der Frau gesessen war, wurde leicht verletzt. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst bzw. vom Hubschrauber in Krankenhäuser eingeliefert. Zur Bergung waren die Feuerwehren St. Georgen und St. Peter ob Judenburg mit insgesamt vier Fahrzeugen und 18 Personen im Einsatz.
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