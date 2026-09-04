Biker (64) bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Fataler Unfall in Schlitters im Tiroler Zillertal am Donnerstag! Auf einer Gemeindestraße kollidierte ein einheimischer Motorradfahrer (64) mit dem Auto einer Rumänin (36). Bei dem Crash wurde der Biker schwer verletzt.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 17.30 Uhr. Der 64-Jährige fuhr mit dem Motorrad auf einer Gemeindestraße von Süden in Richtung Norden. Zur gleichen Zeit bog die 36-Jährige mit ihrem Pkw von einem Firmengelände in die Straße ein.
Mit Notarthubschrauber in Klinik
Folglich kam es zu einer rechtwinkligen Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei zog sich der Biker schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte führten die Erstversorgung vor Ort durch, anschließend musste der 64-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.