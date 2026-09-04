Biker (64) bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Mit Notarthubschrauber in Klinik

Folglich kam es zu einer rechtwinkligen Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei zog sich der Biker schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte führten die Erstversorgung vor Ort durch, anschließend musste der 64-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.