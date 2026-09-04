Fell 20 Meters After Slipping on the Mountain

Particularly Steep Section of the Trail

On the descent from the so-called “Walkerskogel,” a short, particularly steep section of the trail is secured with a rope. The hiker initially held onto it. When the terrain became less steep, he let go of the rope. Shortly thereafter, he slipped on the dry, dusty gravel and rocky surface and fell about ten to twenty meters. The man came to rest in the rugged terrain and was unable to continue the descent on his own. His companion then notified emergency responders.



Rescued with a rope

The injured man was rescued from the terrain by the emergency medical helicopter using a rope and flown down to the valley. After receiving emergency medical care, he was admitted to the Salzkammergut Klinikum Bad Ischl.