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Hiker Injured

Fell 20 Meters After Slipping on the Mountain

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04.09.2026 16:47
The victim was rescued by rope (stock photo)
The victim was rescued by rope (stock photo)(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

A 52-year-old man from Vienna fell about ten to twenty meters down steep and rugged terrain on Friday while descending from the Gartenzinken in Bad Ischl. He had slipped on the dry, dusty gravel and rocky surface. 

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The man had set out around 6 a.m. with a companion of the same age from the Gmunden district for a hike up the Leonsberg. After reaching the main summit and taking a break there, the two continued their hike via the Gartenzinken.

Particularly Steep Section of the Trail
On the descent from the so-called “Walkerskogel,” a short, particularly steep section of the trail is secured with a rope. The hiker initially held onto it. When the terrain became less steep, he let go of the rope. Shortly thereafter, he slipped on the dry, dusty gravel and rocky surface and fell about ten to twenty meters. The man came to rest in the rugged terrain and was unable to continue the descent on his own. His companion then notified emergency responders.

Rescued with a rope
The injured man was rescued from the terrain by the emergency medical helicopter using a rope and flown down to the valley. After receiving emergency medical care, he was admitted to the Salzkammergut Klinikum Bad Ischl.

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