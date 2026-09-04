Einbrecher heizte sich auf Kosten seiner Opfer ein

Lebensmittel, Alkohol, Kleidung – und sogar Strom: Ein 56-Jähriger soll sich in Puchberg am Schneeberg in einem fremden Wohnhaus bedient und dort sogar einen Elektroheizkörper betrieben haben. Monate später wurde der wohnsitzlose Mann erneut auf einem fremden Grundstück entdeckt. Für ihn endete der Ausflug hinter Gittern.
Ein verdächtiger Mann auf der Terrasse eines Einfamilienhauses hat am vergangenen Samstag in Puchberg am Schneeberg im Bezirk Neunkirchen die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 13.30 Uhr ging über den Notruf die Meldung ein, dass sich dort eine fremde Person aufhalte.
Die Beamten rückten aus und trafen vor Ort auf einen 56-jährigen Österreicher ohne aufrechten Wohnsitz. Bei den anschließenden Ermittlungen konnten sie dem Mann mehrere weitere Taten zuordnen.
Im fremden Haus auch noch eingeheizt
So soll der 56-Jährige zwischen November 2025 und Jänner 2026 in ein Wohnhaus in Puchberg eingebrochen und dort unter anderem Lebensmittel, Alkohol, Kleidung und Geschirr gestohlen haben.
Doch damit nicht genug: Der Verdächtige soll sich in dem fremden Haus auch mit Strom versorgt haben. Unter anderem betrieb er dort einen Elektroheizkörper – die Energiekosten gingen damit auf Rechnung anderer.
Auch Spendenkassen sollen verschwunden sein
Die Polizei schreibt dem 56-Jährigen noch weitere Taten zu. Zwischen Mai und August 2025 soll er zweimal Spendenkassen aus einer Bankfiliale gestohlen haben. Auch neun leere Getränkekisten aus einem Gasthaus in Puchberg sollen auf sein Konto gehen.
Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden von mehr als 3000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde der Verdächtige festgenommen und anschließend in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.
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