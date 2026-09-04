Einbrecher heizte sich auf Kosten seiner Opfer ein

Lebensmittel, Alkohol, Kleidung – und sogar Strom: Ein 56-Jähriger soll sich in Puchberg am Schneeberg in einem fremden Wohnhaus bedient und dort sogar einen Elektroheizkörper betrieben haben. Monate später wurde der wohnsitzlose Mann erneut auf einem fremden Grundstück entdeckt. Für ihn endete der Ausflug hinter Gittern.