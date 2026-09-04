Kerze führt zu Balkonbrand bei Wohnanlage in Tirol

Einsatz für die Berufsfeuerwehr im Innsbrucker Stadtteil Amras! Auf dem Balkon eines Mehrparteienhauses war ein Brand ausgebrochen. Der Vorfall endete zum Glück glimpflich.
Alarmiert wurden die Florianijünger am Donnerstag gegen 20.30 Uhr. Ort des Geschehens war eine Wohnanlage mit mehreren Parteien in Amras, konkret ein Balkon im ersten Stockwerk. „Durch die Berufsfeuerwehr konnte das Feuer rasch gelöscht werden“, heißt es von der Polizei.
Schadenshöhe noch unbekannt
Personen wurden durch den Brand zum Glück nicht verletzt, auch die angrenzenden Balkone blieben unbeschädigt. Laut den Ermittlern dürfte eine Kerze zum Ausbruch des Brandes geführt haben.
Die Schadenshöhe steht bis dato nicht fest.
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