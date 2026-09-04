Kerze führt zu Balkonbrand bei Wohnanlage in Tirol

Alarmiert wurden die Florianijünger am Donnerstag gegen 20.30 Uhr. Ort des Geschehens war eine Wohnanlage mit mehreren Parteien in Amras, konkret ein Balkon im ersten Stockwerk. „Durch die Berufsfeuerwehr konnte das Feuer rasch gelöscht werden“, heißt es von der Polizei.