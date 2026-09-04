Violated Rest Periods
Truck Driver (35) Was Relieved When He Was Caught
The police officers in Upper Austria probably hadn’t expected this reaction: When they charged a Romanian truck driver (35) with multiple violations of rest period regulations, he reacted with relief.
On Thursday, a Romanian truck driver (35) was stopped at the Kematen checkpoint on the A8. The police officers immediately noticed that the 35-year-old had falsified the records on his driver’s card. He had covered long distances and recorded them as rest periods rather than on-call time.
Drove for nearly 13 days without a break
The truck driver had been on the job for 13 consecutive days without any actual rest periods. The officers also found serious defects on the Romanian’s vehicle—including large pieces of a tire that had come loose.
Unusual reaction
He was prohibited from continuing his journey, had to post a security deposit, and will be reported to the district administration. His reaction to this was more than unusual. He told the police that not taking breaks bothered him as well. Ultimately, however, he said he had to do what his boss told him to do.
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