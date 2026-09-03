Unentschieden spricht Bände | Eine wie Meloni

Unentschieden spricht Bände. Nein, zur Personaldebatte in den beiden größeren Regierungsparteien wolle er nichts sagen. „Derzeit“, hört man vom oberösterreichischen ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer. Das kann man nun in alle möglichen Richtungen interpretieren. Freilich hört man auch eindeutigere Aussagen anderer hochrangiger Politiker aus ÖVP wie SPÖ zu ihren Parteispitzen. Das Bewusstsein, mit Christian Stocker wie mit Andreas Babler gewinne man weder im Bund noch in den Ländern Wahlen, dieses wächst. Und was meinen die Österreicher? Wir wollten in der „Frage des Tages“ von den „Krone“-Lesern wissen, ob ÖVP und SPÖ mit neuen Parteichefs besser abschneiden würden. Das Ergebnis – ein Unentschieden – spricht Bände über den Zustand der Politik, über die Stimmung der Menschen in Österreich.