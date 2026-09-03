Murder in an Apartment
Murder Alert in Downtown Graz: Suspect in Custody
A horrific murder took place on Thursday in Graz: A woman was killed in an apartment in the city center. The alleged perpetrator was subsequently arrested by the police.
Around 12:40 p.m. on Thursday, police were called to an apartment in downtown Graz—specifically in the area of Tummelplatz and Bischofsplatz—due to an apparent violent crime. “A woman has died. The suspect is believed to be a family member,” police spokesperson Sabri Yorgun told the “Krone” at the scene.
Officers were able to quickly apprehend the suspect upon arrival. The police clarified that there was never any danger to the public, as several heavily frequented outdoor dining areas are located in the immediate vicinity.
It remains completely unclear how this tragedy could have occurred. “We can’t say much about the motive yet, because the interrogation hasn’t taken place,” Yorgun said, asking for patience. For investigative reasons, authorities are also remaining tight-lipped about the sequence of events. In any case, this is already the fourth murder of a woman this year in Styria and the 16th in Austria. In addition, just a few weeks ago, an 8-year-old girl was killed by her father in Kumberg, not far from Graz.
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