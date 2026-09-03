Murder Alert in Downtown Graz: Suspect in Custody

It remains completely unclear how this tragedy could have occurred. “We can’t say much about the motive yet, because the interrogation hasn’t taken place,” Yorgun said, asking for patience. For investigative reasons, authorities are also remaining tight-lipped about the sequence of events. In any case, this is already the fourth murder of a woman this year in Styria and the 16th in Austria. In addition, just a few weeks ago, an 8-year-old girl was killed by her father in Kumberg, not far from Graz.